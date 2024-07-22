Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Tokayev, Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti ve Kazak-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı isteklerini teyit etti. Görüşmede ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik, kültürel ve insani alanlarda işbirliği ele alındı ve bölgesel gündem ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

22.07.2024 14:13
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Pezeşkiyan'ı, cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği zaferinden dolayı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Taraflar, görüşmede, Kazak-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı isteklerini teyit etti.

Özellikle ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğini ele alan Tokayev ve Pezeşkiyan, ayrıca bölgesel gündem ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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