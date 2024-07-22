Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Pezeşkiyan'ı, cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği zaferinden dolayı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Taraflar, görüşmede, Kazak-İran ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı isteklerini teyit etti.

Özellikle ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğini ele alan Tokayev ve Pezeşkiyan, ayrıca bölgesel gündem ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.