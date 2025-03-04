Kazakistan'da 1,3 milyar dolarlık gübre fabrikası - Son Dakika
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Kazakistan'da 1,3 milyar dolarlık gübre fabrikası

Kazakistan, Türk şirketiyle 1,3 milyar dolarlık gübre fabrikası için yatırım anlaşması imzalayacak.

04.03.2025 20:16
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Kazakistan hükümeti ile Türk şirketi arasında değeri 1,3 milyar dolar olan gübre fabrikasının inşasına ilişkin yatırım anlaşması imzalanacak.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Oljas Bektenov, Astana'da ESTA Construction Genel Müdürü Mustafa Toprak ile görüştü.

Görüşmede, Türk şirketi ile yatırım işbirliği konusu ele alındı.

Bektenov, görüşmede ülkenin tarım sanayi kompleksini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

2024'te rekor seviyede hasat topladıklarını ve çiftçileri desteklemek amacıyla 700 milyar tenge tahsis ettiklerini anlatan Bektenov, "Bizim için kaliteli ve uygun fiyata mineral gübre sağlama konusu çok önemli. Dolayısıyla sizin bu projeniz yurt içi talebin karşılanmasının yanı sıra ihracatı açısından da bizi ilgilendiriyor." diye konuştu.

Bektenov, görüşme sonrası yetkili devlet kurumlarına, iki hafta içinde şirketle gübre fabrikasının inşasına yönelik yatırım anlaşması imzalama yönünde talimat verdi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, Türk şirketi 1,3 milyar dolar olan yatırım maliyetiyle Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Kurık Limanı yakınlarında gübre fabrikası kuracak. Yılda 700 bin tona kadar üre ve 42 bin tona kadar amonyak üretecek fabrikanın ithal gübreye olan bağımlılığı azaltması ve ülkenin tarım sektörüne katma değeri yüksek ürünler sunması bekleniyor.

Bunun yanı sıra projenin hayata geçirilme aşamasında 3 bine yakın uzmanın görev alması ve fabrika inşaatı tamamlandıktan sonra 400 kişiye kalıcı istihdam yaratılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da 1,3 milyar dolarlık gübre fabrikası - Son Dakika

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