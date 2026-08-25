Kazakistan'da Adilet Partisi Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Kazakistan'da Adilet Partisi Seçimi Kazandı

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Kazakistan'da 23 Ağustos'ta yapılan Kurultay seçimlerinde Adilet Partisi %71.17 oyla birinci oldu.

Kazakistan'da 23 Ağustos'ta düzenlenen tek meclisli Kurultay'ın ilk seçiminde iktidardaki Adilet Partisi yüzde 71,17 oyla birinci oldu.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, başkent Astana'da düzenlediği brifingde, Kurultay'ın ilk seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, seçimde 9 milyon 351 bin 539 vatandaş oy kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 74,08 olarak gerçekleşti.

Adilet Partisi 6 milyon 528 bin 948 oyla yüzde 71,17'lik destek elde etti.

Ulusal Sosyal Demokrat Parti (OSDP) 469 bin 58 oyla yüzde 5,11, Yeşiller Partisi "Baytak" 97 bin 751 oyla yüzde 1,07, Kazakistan Halk Partisi 285 bin 395 oyla yüzde 3,11, "Auyl" Partisi 574 bin 621 oyla yüzde 6,26, "Ak Jol" Demokratik Partisi 478 bin 83 oyla yüzde 5,21 ve Respublica Partisi 509 bin 631 oyla yüzde 5,56 oy aldı.

Seçmenlerin yüzde 2,51'i ise tüm adaylara ve partilere karşı oy kullandı.

Böylece Kazakistan'da uygulanan yüzde 5'lik seçim barajını Adilet, OSDP, Auyl, Ak Jol ve Respublica olmak üzere 5 parti geçti. Kazakistan Halk Partisi ile Baytak barajı aşamadı.

Kurultay'daki sandalye dağılımı

Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre, 145 sandalyeli Kurultay'da partilerin sandalye dağılımı da belli oldu.

Buna göre, Adilet Partisi 110, OSDP 8, Auyl 10, Ak Jol 8 ve Respublica 9 milletvekiliyle Kurultay'da temsil edilecek.

Kazakistan'da ilk kez tek meclisli Kurultay'ın üyelerinin belirlenmesi amacıyla 23 Ağustos'ta seçim yapılmıştı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Adilet Partisi Seçimi Kazandı - Son Dakika

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