Kazakistan'da Dışişleri Bakanı değişti, Muhtar Tileuberdi yeniden atandı - Son Dakika
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Kazakistan'da Dışişleri Bakanı değişti, Muhtar Tileuberdi yeniden atandı

Kazakistan\'da Dışişleri Bakanı değişti, Muhtar Tileuberdi yeniden atandı
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Kazakistan'da Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in yerine, bu görevi daha önce 2021-2023 yıllarında yürüten Muhtar Tileuberdi atandı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle göreve getirilen Tileuberdi, son olarak Viyana Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Kazakistan'da Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in yerine, daha önce aynı görevi yürüten Muhtar Tileuberdi atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

2021-2023 yıllarında da Dışişleri Bakanı olan Tileuberdi, 2023'ten bu yana Kazakistan'ın Viyana Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

58 yaşındaki Tileuberdi, 1993 yılında başladığı diplomatik kariyeri boyunca Güney Kore, Malezya ve İsviçre'de görev yapmıştı.

Tileuberdi, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi ile diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde Kazakistan'ın daimi temsilciliği görevlerini yürütmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Dışişleri Bakanı değişti, Muhtar Tileuberdi yeniden atandı - Son Dakika

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