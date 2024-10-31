Kazakistan'da Dombra Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'da Dombra Rekoru

Kazakistan\'da Dombra Rekoru

Kazakistan'da 3,200 öğrenci dombra ile rekor kırarak 'Balbıraun' ezgisini çaldı.

31.10.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da 3 bin 200 öğrenci, ülkenin milli çalgısı dombra ile rekora imza attı.

Başkent Astana'daki "Qazaqstan" spor tesisinde "Gerçek Kazak, Kazak değil gerçek Kazak Dombıra" adıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Astana'da dombra kurslarına giden 4 ila 17 yaş arası çocuklar bir araya geldi.

3 bin 200 öğrenci aynı anda, Kazak besteci Kurmangazi Sagırbayulı'nın "Balbıraun" adlı ezgisini dombrayla çalarak, rekor kırdı.

Astana Devlet Sanatlarını Yaşatma Ofisi Başkanı Erlan Jalgas, yaptığı konuşmada, 2021'den bu yana yürüttükleri faaliyetler kapsamında, şehirde okul çağındaki çocukların boş zamanlarını faydalı değerlendirmeleri için onlara dombra öğrenme kursları başta olmak üzere çeşitli ücretsiz sanat atölyeleri oluşturduklarını söyledi.

Jalgas, söz konusu etkinlik ile şehirde dombra kurslarına giden çocukları bir araya getirmeyi ve rekor kırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kazaklar, dombra ile çalınan ezgilere 'küy' diyor. Bu etkinlikte seçilen ezgi ise dombra kurslarında ilk öğretilen 'Balbıraun küyüdür'. Dolayısıyla küy seçiminde bunu dikkate aldık." dedi.

Kazakistan Guinness Rekorlar Kitabı Resmi Temsilcisi Kuandık Kudaybergenov da daha önce ülkede aynı anda böylesine çok sayıda kişinin bir araya gelerek dombra çalma etkinliğinin kaydedilmediğini belirtti.

Kudaybergenov, rekoru kaydetmek için etkinlikte toplam 12 kişinin görevlendirildiğini söyleyerek, "Kazakistan Rekorlar Kitabı'na kaydedilmesine yönelik hedefe ulaşıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kazakistan, Güncel, Eğitim, astana, Kültür, Sanat, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Dombra Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Dombra Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.