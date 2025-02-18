Kazakistan'da Maden Göçüğü: 7 Ölü

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ALMATI, 18 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan'ın Ulytau bölgesindeki Zhomart madeninde pazartesi gecesi meydana gelen göçükte 7 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Kazinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, salı sabahı itibarıyla kaza esnasında yeraltında mahsur kalan 7 madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete olayın nedenlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması için özel bir komisyon kurulması talimatını verdi.

Madencilik şirketi Kazakhmys tarafından elde edilen ilk bulgularda çöküşe doğalgaz patlamasının neden olduğu belirtildi.