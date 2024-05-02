Kazakistan'da meydana gelen sel sonrasında 1 milyar metreküp su Hazar Denizi'ne akıtıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da meydana gelen sel sonrasında 1 milyar metreküp su Hazar Denizi'ne akıtıldı

Kazakistan\'da meydana gelen sel sonrasında 1 milyar metreküp su Hazar Denizi\'ne akıtıldı

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel sonrasında toplanan yaklaşık 1 milyar metreküp suyun Hazar Denizi'ne akıtıldığını açıkladı. Sel suyu, Atrau bölgesindeki 4 kanal aracılığıyla denize taşındı. Ayrıca, Rusya'dan gelen 30 milyon metreküp su da ülkenin batısındaki kurumuş göllere akıtıldı. Sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, evler ve çiftlikler sular altında kaldı.

02.05.2024 18:53
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Kazakistan'da meydana gelen sel sonrasında toplanan yaklaşık 1 milyar metreküp suyun Hazar Denizi'ne akıtıldığı ifade edildi.

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığından yapılan açıklamada, sel suyunun Atrau bölgesindeki 4 kanal aracılığıyla Hazar Denizi'ne akıtıldığı bilgisi verildi.

Söz konusu kanalların günlük 12 milyon metreküpe kadar su taşıyabildiği belirtilen açıklamada, "Her bir kanalda uzmanlar temizlik, güçlendirme ve diğer çalışmaları yaptı. Ayrıca, Hazar Denizi'ne suyu akıtmak için 14,5 kilometre uzunluğunda bir kanal daha kazıldı. Hazar'a akıtılan su miktarı 1 milyar metreküpe yaklaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'dan gelen 30 milyon metreküp suyun da ülkenin batısındaki kurumuş göllere akıtıldığı belirtildi.

Kazakistan'daki seller

Kazakistan'da mart ayı sonunda karların hızla erimesiyle meydana gelen seller nedeniyle 119 binden fazla kişi tahliye edilmiş, Akmola, Aktöbe, Atrau, Kostanay ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde 5 bin 718 ev sular altında kalmış, 8 binden fazla çiftlik hayvanı telef olmuştu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sellerin son 80 yılın en büyük doğal afeti olduğunu belirtmişti. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da meydana gelen sel sonrasında 1 milyar metreküp su Hazar Denizi'ne akıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da meydana gelen sel sonrasında 1 milyar metreküp su Hazar Denizi'ne akıtıldı - Son Dakika
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