Kazakistan'da Müslim'in sünnet saçı kesildi - Son Dakika
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Kazakistan'da Müslim'in sünnet saçı kesildi

Kazakistan'da doğan Müslim'in başının arka kısmında bırakılan 'aydar saçı' geleneği kapsamında uzatılan saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi. Sünnet törenine ailesi, akrabaları ve komşuları katıldı. Misafirler, Kazak geleneğinde 'şaşu' olarak adlandırılan şeker tabağıyla karşılandı. Müslim, geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan tahtta sünnet hediyelerini kabul etti. Daha sonra Müslim'in 'aydar saçı'nı kesme merasimi düzenlendi. Saç kesilmeden önce dua okundu ve aile büyükleri ile yakınları iyi dileklerini dile getirerek saçı kesti.

24.07.2024 11:06
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Kazakistan'da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim'in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaşayan Şınarbek ailesinin 6 yaşındaki oğulları Müslim'in sünnet etkinliğine konuk oldu.

Sünnet törenine Müslim'in ailesi, akrabaları ve komşuları katıldı. Misafirler, Kazak geleneğinde "şaşu" olarak adlandırılan şeker tabağıyla karşılandı.

Müslim ise sünnet etkinliği için tasarlanan "han tahtı"na oturarak salona geldi. Burada misafirler tarafından alkışlarla karşılanan Müslim, geleneksel kıyafetler giyen erkekler tarafından taşınan tahtta sünnet hediyelerini kabul etti.

Daha sonra Müslim'in doğduğundan beri nazardan korumak için başının arka kısmında uzatıp örülen "aydar saçı"nı kesme merasimi düzenlendi.

Saç kesilmeden önce büyük dedesi tarafından dua okundu, ardından aile büyükleri ile yakınları iyi dileklerini dile getirerek Müslim'in "aydar saçı"nı kesti.

Kazak mutfağından lezzetlerin yer aldığı sofraların kurulduğu sünnet etkinliğinde misafirlere ana yemek olarak at eti ikram edildi.

Erkek çocuklarına uygulanan "Aydar saç" geleneği

Kazaklar, eskiden uçsuz bucaksız bozkırda sürdürdükleri göçebe hayatına ait birçok gelenek, örf ve adeti yaşatmaya devam ediyor.

Genelde yıllarca bekledikten sonra dünyaya gelen veya ailenin soyunu devam ettirecek tek erkek çocuğa, onu nazardan korumak için uygulanan "aydar" veya "aydar saç" geleneği de bunlar arasında bulunuyor.

Bu gelenekte, bebeğin kırkı çıktıktan sonra, başının arka kısmında bir tutam saç bırakılıyor. Belli bir yaşa gelene kadar hiç kesilmeden uzatılarakr örülen saç, genelde çocuk sünnet yaşına geldikten sonra özel bir merasimle kesiliyor.

Kaynak: AA

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