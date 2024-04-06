Kazakistan'da Taşkınlar: 46 Bin Kişi Tahliye Edildi, 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'da Taşkınlar: 46 Bin Kişi Tahliye Edildi, 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlan Edildi

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkınlar sonucunda 46 bin 755 kişi başka yerlere taşındı ve 10 eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede barajlar doldu, nehirler taştı ve batı-kuzey eyaletlerinde 3 bin 171 ev su altında kaldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sel felaketinin son 80 yıldaki en büyük felaket olduğunu belirtti ve halka seslenerek durumu düzelteceklerini söyledi. Devlet, selden etkilenen vatandaşlara maddi destek ve diğer yardımları sağlayacak, tazminatlar ödenecek ve ek askeri birlikler gönderilecektir.

06.04.2024 15:07  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkın nedeniyle 46 bin 755 kişi başka yerlere taşındı, 10 eyalette "yerel ölçekte" olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan, yoğun yağışlarla geçen kış sonrası sıcaklık artışıyla karların aniden erimesi sonucu oluşan taşkınlarla mücadele ediyor.

Ülkede, barajlar doldu, nehirler taştı. Selden en çok etkilenen batı ve kuzey eyaletlerde ise 3 bin 171 ev su altında kaldı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar sular altında kalan bölgelerden 14 bin 589'u çocuk olmak üzere 46 bin 755 kişi tahliye edildi. Bu kişilerin 2 bin 602'si helikopterlerle kurtarıldı. Ayrıca 60 bin küçük ve büyük baş hayvan tahliye edildi.

Ülkenin batısındaki Atrau eyaletinde, dün gece Cem nehrinin taşması sonucu Kulsarı kenti tamamen sular altında kaldı. Kentten yaklaşık 14 bin kişi tahliye edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, su taşkını nedeniyle halka seslendi.

Tokayev, uzun yıllardır benzeri görülmemiş bir doğal afetle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu sel, ölçek ve sonuçları açısından son 80'den fazla yıldaki en büyük felakettir." dedi.

Yoğun yağışlı kış sonrası karların aniden erimesiyle meydana gelen taşkın nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde (Abay, Akmola, Aktöbe, Atrau, Batı Kazakistan, Karagandı, Kostanay, Pavlodar, Kuzey Kazakistan ve Ulutau) yerel ölçekte olağanüstü hal ilan edildiğini dile getiren Tokayev, "Durum zor ama ümitsizliğe kapılmamıza gerek yok, bu durumu düzelteceğiz." diye konuştu.

Tokayev, can kaybı yaşanmamasının öncelikli görevleri olduğunu belirterek, devletin selden etkilenen vatandaşlara gerekli maddi desteği ve diğer yardımları sağlayacağını bildirdi.

Sel bölgelerine ek askeri birliklerin de gönderileceğini söyleyen Tokayev, tazminatların ödenmesi için çalışma başlatma talimatı verdiğini kaydetti.

Tokayev, Başbakan Oljas Bektenov başkanlığındaki kabine üyelerinin taşkınlarla mücadele bölgelerinde durum istikrara kavuşana kadar çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Taşkınlar: 46 Bin Kişi Tahliye Edildi, 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Saraybosna Şehir Günü'nde kentin savunması için canlarını feda edenler anıldı
    15:20 Saraybosna Şehir Günü'nde kentin savunması için canlarını feda edenler anıldı

    Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması dolayısıyla kutlanan Şehir Günü'nde tarihte kentin savunması için canlarını feda edenler törenlerle anıldı. Saraybosna Şehir Günü törenleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda ve Bosna Hersek'teki 1992-1995'teki son savaşta 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması sırasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.

  • THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu
    15:19 THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu

    THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.

  • Diyarbakır'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor
    15:19 Diyarbakır'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor

    Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etmeye başladı. Terziler, yoğunluğu atlatmak için sahura kadar çalışıyor. Terzilerin yoğun mesai harcaması, müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışmalarını sağlıyor.

  • BYD, Denza sedan modelini tanıtırken
    15:18 BYD, Denza sedan modelini tanıtırken "Mercedes-Benz" adını kullanarak Almanya'yı karıştırdı

    Otomobil dünyasında ilginç bir ortaklık oyunu yaşanıyor. BYD, Denza sedan modelini tanıtırken Mercedes-Benz adını kullanarak Almanya'yı karıştırdı. Daimler ile geçmişte ortaklık kuran BYD, yeni modelini tanıtırken müşterek marka stratejisine uymadı.

  • Tesla, Berlin'deki Gigafactory'de Hindistan'a özel üretim başlatıyor
    15:18 Tesla, Berlin'deki Gigafactory'de Hindistan'a özel üretim başlatıyor

    Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory'si, sağ direksiyonlu modellerin üretimine başlayarak Hindistan pazarına yönelik önemli bir adım attı. Bu yılın sonuna kadar bu modellerin Hindistan'a ulaşması bekleniyor. Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Hindistan'a yönelik üretime başlaması ve Hindistan'da potansiyel bir fabrika kurma planları, şirketin küresel stratejisinin önemli bir parçası.

  • Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
    15:17 Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda S.Ç. ve S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

  • Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı
    15:17 Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, M.M.A. isimli hükümlü Orta Mahalle'de yakalandı ve cezaevine gönderildi.


13:39 Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
11:11 İran’ın İsrail veya ABD’yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:33 İstanbul Sancaktepe’de aile İçi tartışma: 2 ölü, 2 ağır yaralı İstanbul Sancaktepe'de aile İçi tartışma: 2 ölü, 2 ağır yaralı
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:05 Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev’in ilişkisi şaşırttı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 15:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Taşkınlar: 46 Bin Kişi Tahliye Edildi, 10 Eyalette Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement