Kazakistan\'da Türkiye Mezunları İftarda Buluştu

Kazakistanlı Türkiye mezunları, Astana'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneği tarafından düzenlenen programa Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, dernek üyeleri ile çok sayıda Türkiye mezunu katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında Kazak mutfağından yemekler ikram edildi.

İftar sofrasında buluşan mezunlar, Türkiye'deki öğrencilik yıllarına ilişkin anılarını paylaştı.

Büyükelçi Kapucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de eğitim gören ve Kazakistan'ın çeşitli sektörlerinde başarıyla faaliyet gösteren Türkiye mezunlarıyla iftar yaptığını belirtti.

Kazakistan'daki Türkiye Mezunları Derneğini büyükelçilik olarak desteklediklerini vurgulayan Kapucu, "Bugün yeni mezunlarla da tanışma fırsatımız oldu. Hem Türk firmaları hem de devlet kurumlarıyla çalışan mezunlarımız olduğunu gördük ve bundan büyük memnuniyet duyduk." dedi.

Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Asılbek Razakov da derneğin 2021'de kurulduğunu ve şu an ülke genelinde 600'e yakın üyeye ulaştığını belirtti.

Bu süre zarfında Astana ve Almatı'da büyük çaplı mezun buluşmaları düzenlediklerini aktaran Razakov, dernek olarak Türkiye mezunları arasındaki bağları güçlendirme ve istihdam konusunda destek sağlama gibi alanlarda faaliyet yürüttüklerini vurguladı.

İftar programı, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.