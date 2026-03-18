Kazakistan\'da Yeni Anayasa Kabul Edildi

Kazakistan'da referanduma sunulan yeni anayasa taslağı, düzenlenen törenle resmen kabul edildi.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 15 Mart'ta ülke genelinde düzenlenen anayasa referandumunun kesin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, referandumun kesin sonuçlarına göre yeni anayasa taslağını destekleyenlerin sayısının, sandığa gidenlerin yüzde 87,15'ini oluşturduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Referanduma sunulan yeni anayasa, oylamaya katılan vatandaşların yarısından fazlasının yani yüzde 87,15'inin olumlu oy vermesi ve ülkenin üçte ikisinden fazla bölgesinde, eyalet merkezleri düzeyindeki şehirlerde ve başkentte desteklenmesi nedeniyle kabul edilmiş sayıldı."

Yeni anayasa 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek

Yeni anayasanın kabul edilmesi dolayısıyla Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi tören düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, törende yeni anayasanın uygulanmaya konulması ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, referandumda kabul edilen yeni anayasa 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve bundan sonra her yıl 15 Mart'ta ülkede "Anayasa Günü" olarak kutlanacak.

Tokayev, törende yaptığı konuşmada, yeni Anayasa'nın "gerçekten bir halk anayasası" olduğunu belirtti.

Ülkede gerçekleştirilen ulusal referandumun yüksek katılım ve olumlu sonuçlarla tamamlandığını aktaran Tokayev, halkın yenilenme ve modernleşme yolunu seçtiğini söyledi.

Tokayev, özellikle referanduma gençlerin yüksek katılımını takdir ettiğini kaydederek, "Gelecek, Kazakistan'ın gençlerinin elindedir." dedi.

Yeni anayasanın ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini, vatandaş hak ve özgürlüklerini korumayı, toplumsal adaleti güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğünü güvence altına almayı hedeflediğini belirten Tokayev, "Ülkemiz yeni bir gelişim aşamasına giriyor. Devlet ve vatandaş ilişkileri yeniden şekillenecek." diye konuştu.

Yeni anayasa taslağı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl 8 Eylül'de, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti.

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.

Yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararname de 11 Şubat'ta imzalanmıştı.

Yeni anayasa için 15 Mart'ta referanduma gidilmişti.