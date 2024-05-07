Kazakistan'ın ilk bağımsız ordusu 32 yıl önce kuruldu - Son Dakika
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Kazakistan'ın ilk bağımsız ordusu 32 yıl önce kuruldu

Kazakistan\'ın ilk bağımsız ordusu 32 yıl önce kuruldu

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 1992'de temelinin atıldığı 7 Mayıs, parlamentonun kararıyla 2012'den bu yana Vatan Savunucuları Günü olarak kutlanıyor. Ülke genelinde vatanseverlik ruhunu pekiştiren etkinlikler düzenleniyor, askerlere rütbeleri takdim ediliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı da bu önemli günü kutladı ve ordunun başarılarını vurguladı.

07.05.2024 14:55
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Kazakistan'ın ilk bağımsız ordusu 32 yıl önce bugün kuruldu.

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 1992'de temelinin atıldığı 7 Mayıs, parlamentonun kararıyla 2012'den bu yana Vatan Savunucuları Günü olarak kutlanıyor.

Resmi bayram olan gün dolayısıyla ülke genelinde vatanseverlik ruhunu pekiştiren çeşitli etkinlikler düzenleniyor, askerlere de rütbeleri takdim ediliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de 7 Mayıs Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

Bu bayramın ülkede barış ve huzur değerlerinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Tokayev, "Kazakistan, ulusal çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem vermektedir. Yiğit ordumuz, devletimizin sarsılmaz direği olan ülke egemenliğinin garantörü olarak hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da kutlama töreninde askerlerle bir araya geldi.

Jaksılıkov, burada yaptığı konuşmada, 32 yılda modern, savaşa hazır ve güçlü bir ordu oluşturmayı başardıklarını kaydetti.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşan Kazakistan ordusunun yeni yöntemler kullanarak tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirten Jaksılıkov, yurt dışında barışı koruma faaliyetlerinde de somut başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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