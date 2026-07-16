Kazakistan Lojistik Merkezi Olmayı Hedefliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin Çin'i Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayan başlıca ulaşım ve lojistik merkezi haline gelmesi gerektiğini belirterek, "Bu bizim stratejik hedefimizdir." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışma ziyareti kapsamında Çin'in Şanghay kentinde bulunan Tokayev, Çin'in önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

İki ülkenin ilişkilerinde "altın döneme" girildiğini ifade eden Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tokayev, iki ülke arasındaki siyasi güvenin ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Geçen yıl Kazakistan ile Çin arasındaki ticaret hacminin rekor seviyeye ulaşarak 49 milyar doları bulduğunu aktaran Tokayev, Çin'in bugüne kadar Kazakistan ekonomisine 30 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını bildirdi.

Ülkede Çin sermayeli 8 bin 500'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Tokayev, CNPC, CITIC ve Huawei gibi şirketlerin Kazakistan ekonomisinin modernizasyonuna önemli katkı sağladığını vurguladı.

Tokayev, geçmiş yıllarda iki ülkenin çok sayıda ortak projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, bu projeler sayesinde yeni istihdam oluşturulduğunu, ileri teknolojilerin kullanıldığını ve sanayi alanındaki işbirliğinin güçlendiğini anlattı.

Çinli otomotiv üreticilerinin de Kazakistan'da üretime başladığını kaydeden Tokayev, ülkede HOWO, Yutong ve JAC markalarının üretildiğini, geçen yıl ise Changan, Great Wall Motor ve Chery markalarının çok markalı üretim tesisinin faaliyete geçtiğini dile getirdi.

"Kazakistan başlıca lojistik merkez olmalı"

Tokayev, Kazakistan'ın Avrasya'daki ulaştırma ağında kilit konuma sahip olduğunun altını çizerek, "Kazakistan, Çin'i Orta Asya, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayan başlıca ulaşım ve lojistik merkezi haline gelmelidir. Bu bizim stratejik hedefimizdir." diye konuştu.

Ülkesinden 13 uluslararası ulaşım koridorunun geçtiğini belirten Tokayev, Çin ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığının yaklaşık yüzde 85'inin Kazakistan üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi.

Son 15 yılda ulaştırma ve lojistik altyapısına 35 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını dile getiren Tokayev, yeni demir yolu hatları inşa edildiğini ve Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın (Orta Koridor) kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Tokayev, kritik mineraller alanında da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Kazakistan'ın stratejik maden rezervleri bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ve uluslararası ortaklarla birlikte yüksek katma değerli üretimi geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

15 milyar doları aşan anlaşmalar

Öte yandan, Tokayev'in Şanghay ziyareti kapsamında toplam değeri 15 milyar doları aşan 70'ten fazla ticari anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların yapay zeka ve dijitalleşme, ulaştırma altyapısı, finans, tarım-sanayi, makine üretimi ve diğer yüksek teknoloji sektörlerini kapsadığı bildirildi.