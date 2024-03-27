Kazakistan, Rus petrolünün Çin'e taşınmasına ilişkin anlaşmayı 10 yıl daha uzattı

Kazakistan, Rus petrolünün toprakları üzerinden Çin'e taşınmasına ilişkin anlaşmanın süresini 10 yıl daha uzatma kararı aldı.
Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te milletvekilleri, bugün Kazakistan ile Rusya hükümetleri arasında 2013'te imzalanan "Rus petrolünün Kazakistan toprakları üzerinden Çin'e taşınmasına ilişkin protokolün" uzatılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev, Meclis'te yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2014 ila 2023 yıllarında Rusya'nın Kazakistan toprakları üzerinden Çin'e yaklaşık 90,9 milyon ton petrol sevk ettiğini bildirdi.
Satkaliyev, taraflar olarak söz konusu anlaşmayı 2033'e kadar uzatma kararı aldıklarını belirterek, "Müzakereler sonucunda Rus tarafının ülkemizin Pavlodar kenti sınırlarına geçişinde ton başına ödeyeceği tarifeyi 1 dolardan 2,1 dolara çıkardık. Petrolün Pavlodar'dan Çin'e ulaşım maliyetini de ton başına 15 dolar olarak sabitledik." diye konuştu.
Bakan Satkaliyev, Rus petrolünün Çin'e geçişinden gelecek 10 yılda 1 milyar 710 milyon dolar değerinde kazanç elde edeceklerini de sözlerine ekledi.
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