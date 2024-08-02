Kazakistan Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Seyahat Uyarısı - Son Dakika
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Kazakistan Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Seyahat Uyarısı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan tansiyon nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, vatandaşlardan güvenlik önlemlerine uymaları, dikkatli olmaları ve son haberleri takip etmeleri istendi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilikler aracılığıyla iletişimde kalmaları gerektiği belirtildi.

02.08.2024 16:21
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Kazakistan, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle vatandaşlarını İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da durum istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşlara İsrail ve Lübnan'a seyahatten kaçınmalarının tavsiye edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Halihazırda söz konusu ülkelerde bulunan Kazakistan vatandaşlarından ise zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, güvenlik önlemlerine uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları, son haberleri takip etmeleri, ayrıca İsrail ve Lübnan'daki büyükelçiliklerle iletişimde kalmaları istenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanı sıra açıklamada, bu ülkelerdeki Kazakistan vatandaşları ile ailelerinin zamanında bilgi alabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı ile büyükelçiliklerde acil durum iletişim hattının açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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