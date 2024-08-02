Kazakistan Vatandaşlarına İsrail ve Lübnan Seyahat Uyarısı

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Kazakistan, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle vatandaşlarını İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da durum istikrara kavuşuncaya kadar vatandaşlara İsrail ve Lübnan'a seyahatten kaçınmalarının tavsiye edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Halihazırda söz konusu ülkelerde bulunan Kazakistan vatandaşlarından ise zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, güvenlik önlemlerine uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları, son haberleri takip etmeleri, ayrıca İsrail ve Lübnan'daki büyükelçiliklerle iletişimde kalmaları istenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanı sıra açıklamada, bu ülkelerdeki Kazakistan vatandaşları ile ailelerinin zamanında bilgi alabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı ile büyükelçiliklerde acil durum iletişim hattının açık olduğu kaydedildi.