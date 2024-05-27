Kazakistan ve Özbekistan'dan İnegöl mobilyası tercihi - Son Dakika
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Kazakistan ve Özbekistan'dan İnegöl mobilyası tercihi

Kazakistan ve Özbekistan\'dan İnegöl mobilyası tercihi

Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yabancı heyetler, İnegöl mobilyasını tasarım ve kalitesinden dolayı tercih ettiklerini belirtti. İnegöl'e gelen alım heyeti, şehirdeki mobilyacılarla görüşmeler yaparak yeni anlaşmalar için İnegöl'e tekrar geldiklerini ifade etti. Kazakistanlı ve Özbekistanlı mobilyacılar, İnegöl mobilyasının Özbekistan bölgesinde çok sevildiğini ve iyi satıldığını söyledi.

27.05.2024 15:43
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Kazakistan ve Özbekistan'dan mobilya alımı için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen yabancı heyetler, İnegöl mobilyasını tasarım ve kalitesinden dolayı tercih ettiklerini ifade etti.

İnegöl'e gelen 14 kişilik alım heyeti, şehirde konakladıkları otelde İnegöl'deki mobilyacılarla ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye'ye ilk olarak TÜYAP Fuarı'na geldiğini belirten Kazakistanlı mobilyacı Munira Baudinova, "Fuara katılan birçok firmanın İnegöl'de olduğunu öğrendik. Gerçekleştirilen organizasyon ile ilk defa İnegöl'e geldik. Burada mağazaları, fabrikaları geziyoruz, çok kolay konuşuyoruz. Almatı'da 350 metrekarelik bir mağazamız var ve sadece Türk mobilyaları satıyoruz." diye konuştu.

"İnegöl mobilyası iyi satılıyor"

Yaklaşık 3 ay önce Özbekistan Taşkent'ten İnegöl'de gelerek buradaki mobilyacılarla görüşmeler yaptıktan sonra anlaşmalar yaptığını belirten Abdurazzok Abdukayumov ise mobilyaların dizayn ve kalitesinden memnun oldukları için yeni anlaşmalar için tekrar İnegöl'e geldiklerini belirtti.

Özbekistan'da İnegöl mobilyasının sevildiğini belirten Abdukayumov, "İnegöl mobilyasını Özbekistan bölgesinde çok sevdiler. Daha önce geldik bu şekilde, ikili görüşmeler yapıp birkaç firma ile anlaştık. İnegöl mobilyası iyi satılıyor. Bizde çok seviyorlar. Dizayn ve kaliteyi sevdiler. Bu ikinci gelişimiz. Farklı fabrikalar var onlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Kazakistan, İnegöl, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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