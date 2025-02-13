Kazakistan ve Tacikistan Arasında İşbirliği Vurgusu

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ALMATI, 13 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için Astana'da bulunan Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Tokayev, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Kazakistan ile Tacikistan arasındaki ilişkilerin birçok alanda olumlu gelişme sergilediğine dikkat çekerek, stratejik ortaklığın derinleştirilmesinin önemini vurguladı. İki ülke arasındaki güçlü bağlardan takdirle bahseden Tokayev, uzun süreli işbirliği ve karşılıklı anlayıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ise iki ülke arasında dostluk ve ittifak ruhuyla büyüyen karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkilere dikkat çekti. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Tokayev'e selamlarını ileten Muhriddin, Kazakistan ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

İki taraf, ekonomi, ticaret, transit geçiş, dijitalleşme, eğitim, kültür gibi alanların yanı sıra bölgesel güvenlik ve su-enerji işbirliği gibi alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi üzerine görüştü. Taraflar, Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunu da ele aldı.