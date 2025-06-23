Kazan dairesinde yılan paniği

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın kazan dairesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kazan dairesinde yılan görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Ekipler, zarar görmeyen yılanı doğal yaşam alanına bırakarak olaya müdahale etti. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olay, çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.