Kazdağı Sarıkız Tepesi'nde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kazdağı Sarıkız Tepesi'nde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Kazdağı Sarıkız Tepesi\'nde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Kazdağı Sarıkız Tepesi'nde çamura saplanan M.A. ve H.M., itfaiye ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan iki kişi, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları için uyarıldı.

19.01.2025 03:47  Güncelleme: 03:49
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BALIKESİR'de pikapla çıktıkları Kazdağı Sarıkız Tepesi'nde, çamura saplanarak mahsur kalan M.A. ile H.M., 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Edremit ilçesi Kazdağı Sarıkız Tepesi mevkinde yaşandı. İddiaya göre M.A. ile H.M., 35 BRB 515 plakalı pikapla çıktıkları tepede çamura saplanarak mahsur kaldı. M.A. ile H.M.'nin yardım talebi üzerine bölgeye itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile 2 arazi tipi araç ve 2 iş makinesi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karla kaplı arazide çamura saplanan pikabı, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Araçlarıyla beraber güvenli alana nakledilen M.A. ile H.M.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yetkililer, bölgedeki olumsuz hava ve yol şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kazdağı Sarıkız Tepesi'nde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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