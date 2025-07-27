ÖLEN SÜRÜCÜ BAYRAK'IN CENAZESİ 3 SAATTE ÇIKARILDI
Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak'ın cenazesi, yaklaşık 3 saat sonra sıkıştığı yerde çıkarıldı. Halata bağlanan sedye yardımıyla şarampolden çıkarılan cenaze, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kazada yaralanan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek'in kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürerken, durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Kazım Bayrak'ın Cenazesi 3 Saatte Çıkarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?