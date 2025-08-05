KBB Uzmanı Saçma Yaralanması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KBB Uzmanı Saçma Yaralanması Sonucu Hayatını Kaybetti

KBB Uzmanı Saçma Yaralanması Sonucu Hayatını Kaybetti
05.08.2025 15:00
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Aksın Serarslan, balkonunda çiçek sularken başına isabet eden saçma nedeniyle 4 yıl sonra öldü.

ORDU'da, evinin balkonunda çiçek sularken başına saçma isabet eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan (51), yaklaşık 4 yıl sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 13 Aralık 2021'de Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli KBB Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın, evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına saçma isabet etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serarslan, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada kafa travması teşhisi konulan Aksın Serarslan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serarslan, daha sonra buradan da Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye nakledildi. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahı kullanan kişinin Lami A. olduğunu belirledi. Ekipler Lami A.'nın olay sırasında tüfeğiyle atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve bu sırada yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Serarslan'a saçma isabet etiğini tespit etti. Lami A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Op. Dr. Aksın Serarslan, bugün 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Ordu, Son Dakika

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