KBÜ'de 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBÜ'de 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Paneli

KBÜ\'de \'İrade Bizim, Zafer Bizim\' Paneli
14.07.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'İrade Bizim, Zafer Bizim' paneli düzenlendi. Vali Çağatay, 15 Temmuz’un çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim" paneli yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Aybudak'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdül Samet Çelikçi konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, 15 Temmuz gecesi milletin istiklaline, istikbaline ve demokrasisine sahip çıkmak adına ortaya koyduğu direniş, milli iradenin gücü, birlik ve beraberlik ruhu ile darbe girişiminin bertaraf edilme süreci ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Oktay Çağatay, aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri ise şükranla andıklarını belirterek, 15 Temmuz'un yalnızca askeri yönüyle ele alınmasının eksik bir değerlendirme olacağını ifade etti.

Önemli toplumsal hadiselerin gelişim süreçleri ve sebepleriyle çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

"Sosyolojik olayların üzerinde durmaz, yaşananlardan gerekli dersleri çıkarmazsak benzer tehditlerle yeniden karşılaşmamız kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle 15 Temmuz'u her yönüyle doğru okumak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cenabıallah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Panelin ardından, fuaye alanında "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı fotoğraf ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Çağatay, Rektör Kırışık ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, 15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın ablaları Fatma Arslan Ataman ve Nurcan Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ'de 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:07:36. #7.12#
SON DAKİKA: KBÜ'de 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.