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KBÜ İletişim Fakültesi Açıldı

KBÜ İletişim Fakültesi Açıldı
16.06.2026 15:47
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Karabük Üniversitesi'nde yeni iletişim fakültesinin açılışı yapıldı, öğrenciler diplomasını aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin açılış töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin resmi açılışının gerçekleştirildiği törende, 2025-2026 Akademik Yılı kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler diplomalarını aldı.

Fakültenin açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam eden programda, davetliler fakülte binasını gezerek eğitim ve uygulama alanları hakkında bilgi aldı.

Törende, fakültede dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, fakülteye adını veren merhum Türker İnanoğlu'nun Türk sineması ve medya sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra eğitime de kalıcı miras bıraktığını belirtti.

İnanoğlu'nun memleketi Safranbolu'ya değer katacak bir eser ortaya koyma vizyonuyla hareket ettiğini aktaran Kırışık, "Sadece Türkiye'ye dizi, sinema ve medya sektöründe hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda geleceğin iletişimcilerinin yetişeceği başarılı bir fakültenin kurulmasında öncülük etmiştir." ifadesini kullandı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve kep atma töreniyle sona erdi.

KBÜ'de Erasmus+ BIP programı kapsamında 7 ülkeden öğrenciler buluştu

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) kapsamında, 7 ülkeden 44 öğrenci ve 4 akademisyeni ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisi koordinasyonunda düzenlenen programa, Hırvatistan, İspanya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan'dan öğrenciler katıldı.

Beş gün süren programda akademik eğitimler, hastane ziyaretleri ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Program sonunda öğrencilere sertifikalar ve hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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