KBÜ KAPGEM, su kaynaklarındaki mikrokirleticiler için bakanlıklara model öneriyor - Son Dakika
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KBÜ KAPGEM, su kaynaklarındaki mikrokirleticiler için bakanlıklara model öneriyor

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KBÜ KAPGEM'in su kaynaklarındaki mikrokirleticilere yönelik politika raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, 36 masada 190 araştırmacıyla üretilen modeli bakanlıklara önermek istediklerini söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Çevre Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Türkiye'de Su Kaynaklarındaki Mikrokirleticilerin Yönetimi Politika Raporu" tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM aracılığıyla Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarına çözümler üretecek politika raporları geliştirdiklerini söyledi.

Alanında uzman hocalar, öğrenciler, bürokratlar ve diğer üniversitelerden oluşan ekiple, kamu politikası raporları hazırladıklarını belirten Kırışık, dünyadaki benzer çalışmaları incelediklerini kaydetti.

Kırışık, düşünce kuruluşu mekanizmasının üniversitede kurulduğunu ve ilerletildiğini anlatarak, "Üniversite olarak hemen hemen her alanda kamu politikası masası olan Türkiye'de ilk düşünce kuruluşuna sahip üniversiteyiz. Üniversitemizde 36 politika masasında 190 araştırmacımız çalışıyor. Bu 190 araştırmacımızla bu politika raporlarını üretiyoruz ve inşallah üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Politika raporunun konusu olan mikrokirleticilerin yönetimi konusunda diğer ülkelerin nasıl yollar izlediklerini incelediklerinden bahseden Kırışık, şunları kaydetti:

"İnsanın temel ham maddesi su. Sürekli kullandığımız sulardaki bu maddelerin, mikroplastiklerin ve mikrokirleticilerin önlenmesi için ne yapabiliriz diye bir politika modeli geliştirmiş durumdayız. Politika modelinin uygulanması için benimsediğimiz yol haritası noktasında bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza model önermek istiyoruz."

Toplantı, Orman Fakültesi Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun'un sunumunun ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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