KCNA, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesini duyurdu, 2027'de orduya girmesi planlanıyor

Kuzey Kore'nin yeni yüksek hızlı füze silah sistemini test ettiği ve bu sistemi 2027'nin başlarında ordu envanterine dahil etmeyi planladığı bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Pyongyang yönetiminin yeni yüksek hızlı füze silah sistemini denediği ve sistemin "muharebe etkinliğini" doğruladığı belirtildi.

Sistemin teknik özelliklerine dair bilgi paylaşılmayan haberde, denemenin yeni sistemin "roket itki düzeneğinin performansını artırmaya yönelik temel teknolojiyi doğruladığı" ifade edildi.

Haberde, yeni sistemin 2027'nin başlarında Kuzey Kore ordusu envanterine dahil edilmesinin planlandığı aktarıldı.