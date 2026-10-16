KDC, Belçika polisinin aramaları sonrası Kinşasa Büyükelçiliğiyle temasları durdurdu. - Son Dakika
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KDC, Belçika polisinin aramaları sonrası Kinşasa Büyükelçiliğiyle temasları durdurdu.

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KDC Cumhurbaşkanlığı, Belçika'nın Kinşasa Büyükelçiliğiyle temasların yeni bir duyuruya kadar durdurulması talimatı verdi. Karar, Belçika polisinin Tshisekedi'nin aile üyeleri ve yakınlarıyla bağlantılı adreslerde arama yapmasının ardından geldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanlığı, Belçika'nın Kinşasa Büyükelçiliği ile temasların yeni bir duyuruya kadar durdurulması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Anthony Nkinzo tarafından imzalanan karar, Belçika polisinin bir gün önce başkent Brüksel dahil bazı bölgelerde KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin aile üyeleri ve yakınlarıyla bağlantılı adreslerde arama yapmasının ardından geldi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki üst düzey yetkilileri ve ilgili birimleri kapsayan kararda, Belçika'nın Kinşasa Büyükelçiliğinde görevli diplomatik ve idari personelle temasların ikinci bir duyuruya kadar durdurulması istendi.

Kararda, zorunlu ve haklı bir gerekçe bulunması halinde temasların Dışişleri Bakanlığı üzerinden yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Karara uyulmaması halinde uygun idari ve cezalandırıcı önlemlerin uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.

Belçika'da kara para aklama soruşturması

Belçika polisi, Tshisekedi'nin aile üyeleri ve yakın çevresinden kişilerin de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 14 Ekim'de Brüksel ile Flaman Brabant ve Valon Brabant bölgelerindeki çeşitli adreslerde arama yapmıştı.

Belçika Federal Savcılığının açıklamasına göre soruşturma, Kongolu sivil toplum kuruluşları ile kamuya ait madencilik şirketi Gecamines'in eski yöneticilerinin 2025'te yaptığı şikayetler üzerine başlatıldı.

Soruşturulan kişilerin, KDC'nin Haut-Katanga ve Lualaba vilayetlerindeki bazı madenlerin yağmalanmasında rol oynadıkları iddia ediliyor.

Kaynak: AA
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