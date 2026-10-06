KDC'de 29 Eylül itibarıyla 2 bin 76 çocukta Ebola doğrulandı, 1162 çocuk öldü - Son Dakika
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KDC'de 29 Eylül itibarıyla 2 bin 76 çocukta Ebola doğrulandı, 1162 çocuk öldü

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UNICEF KDC İletişim Direktörü Halimatou Amadou, 29 Eylül itibarıyla en az 2 bin 76 çocukta Ebola doğrulandığını ve 1162 çocuğun öldüğünü bildirdi. Salgın nedeniyle mayıstan bu yana 1900'den fazla çocuk anne-babasını veya bakımını sağlayan kişileri kaybetti ya da ayrı düştü.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İletişim Direktörü Halimatou Amadou, ülkede 2 bin 76 çocukta Ebola vakasının doğrulandığını ve bunlardan 1162'sinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Amadou, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

"KDC'de Ebola salgınının ilan edildiği mayıstan bu yana 1900'den fazla çocuk salgın nedeniyle anne-babasını veya bakımını sağlayan kişileri kaybetti ya da onlardan ayrı düştü." diyen Amadou, salgının yükünü orantısız şekilde çocukların üstlendiğini ifade etti.

Amadou, "29 Eylül itibarıyla en az 2 bin 76 çocukta Ebola vakası doğrulandı ve 1162 çocuk hayatını kaybetti. Çocuklar, doğrulanan vakaların 4'te 1'inden biraz fazlasını ve ölümlerin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturuyor." diye konuştu.

Özellikle 5 yaş altındaki çocuklar arasında ölüm oranının yüksek olduğuna ve doğrulanan her 10 vakadan 7'sinin ölümle sonuçlandığına dikkati çeken Amadou, Ebola salgınının halihazırda yaklaşık 4,4 milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapan Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde devam ettiğini kaydetti.

Amadou, UNICEF'in KDC'deki Ebola müdahale çalışmaları için 113,4 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu ve şu ana kadar bu tutarın 3'te 1'inden biraz fazlasını temin edebildiğini hatırlattı.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku yerleşimlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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