KDC'de Askeri Kuşatma 86. Kez Uzatıldı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu ve Ituri eyaletlerinde 3 yıldır devam eden askeri kuşatma 86. kez uzatıldı.

KDC Ulusal Meclisi'nde yapılan oturumda, Kuzey-Kivu ve Ituri eyaletlerinde 7 Mayıs 2021'den bu yana devam eden askeri kuşatma 15 gün daha uzatıldı. Böylece söz konusu askeri kuşatma 86. kez uzatılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak, yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.