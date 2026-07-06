KDC'de Ebola Salgını: 506 Ölü - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını: 506 Ölü

06.07.2026 15:43
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e, ölü sayısı 506'ya ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen 17. Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1561'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 506'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün neden olduğu salgında şimdiye kadar 1561 vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 506 kişi hayatını kaybetti.

Salgında 253 kişi iyileşirken, 628 hastanın izolasyonda veya hastanede tedavisi devam ediyor.

Ituri eyaleti başta olmak üzere Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu'da bulunan 36 bölgeyi etkileyen salgına karşı sağlık ekipleri erken teşhis çalışmalarını sürdürüyor.

Salgınla mücadele kapsamında yeni antiviral tedavi denemeleri başlatılırken, 100'den fazla sağlık çalışanında da Ebola tespit edildi.

Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını: 506 Ölü - Son Dakika

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