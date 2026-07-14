KDC'de Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını Büyüyor

14.07.2026 13:59
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları 1926'ya, ölümler 702'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 1926'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 702'ye yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında genel ölüm oranının yüzde 36,4 olduğu belirtildi ve salgının Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 5 eyalete yayıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Ebola salgınında vaka sayısının 1926'ya, izolasyon ve hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 753'e, iyileşenlerin sayısının 318'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 702'ye yükseldiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, aktif gözetim, erken vaka tespiti ve hasta yönetimi çalışmalarının sürdüğü, ulusal ve eyalet düzeyindeki koordinasyonun güçlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Onaylanmış tedavi ya da aşı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika

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