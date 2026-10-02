KDC'de Ebola salgınında 3 bin 982 kişi hayatını kaybetti, ölüm oranı yüzde 48,4 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KDC'de Ebola salgınında 3 bin 982 kişi hayatını kaybetti, ölüm oranı yüzde 48,4

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 224'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 982'ye çıktı. Salgında 2 bin 121 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,4 olarak kaydedildi; 7 eyaletteki 63 bölgede çalışmalar sürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 224'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 982'ye çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgında 2 bin 121 kişi iyileşti, ölüm oranı yüzde 48,4 olarak kaydedildi.

Salgında 8 bin 224 vaka doğrulandı ve 3 bin 982 kişi yaşamını yitirdi.

Salgından etkilenen 7 eyaletteki 63 bölgede hastaların tedavisi, virüsün yayılmasının önlenmesi ve sağlık ekiplerinin kapasitesini artırma çalışmaları sürüyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:37:00. #.0.3#
SON DAKİKA: KDC'de Ebola salgınında 3 bin 982 kişi hayatını kaybetti, ölüm oranı yüzde 48,4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei