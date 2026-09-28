KDC'de Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67, can kaybı 3 bin 901 oldu - Son Dakika
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KDC'de Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67, can kaybı 3 bin 901 oldu

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KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi. Salgın 7 eyaletteki 63 bölgede etkili; vaka ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde, Ituri ve Haut-Uele'de yavaşlasa da diğer bölgelerde sürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkenin 7 eyaletindeki 63 bölgede etkili olan salgında vaka ölüm oranı yüzde 48'in üzerinde kaydedildi.

Buna göre, doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 67 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 901 oldu.

Salgın bazı bölgelerde yavaşlama belirtileri gösterirken, Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde doğrulanmış vaka sayıları azaldı ancak hastalık diğer bölgelerde yayılmayı sürdürüyor.

Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının eksikliği, ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan grevler, güvenlik problemleri ve yoğun nüfus hareketleri çalışmaları zorlaştırıyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku yerleşimlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında 28 binden fazla kişiye virüs bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan vakalar ve ölümlerin ardından 15 Mayıs'ta ülkede Ebola salgını ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında başlayan salgına Ebola virüsünün nadir görülen "Bundibugyo" varyantı neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgında yüksek ölüm oranının, hastalığın zamanında tespit edilmesi ve hastaların erken sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan sorunları ortaya koyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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