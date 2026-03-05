KDC'de Heyelan: Ölü Sayısı 200'e Yükseldi - Son Dakika
KDC'de Heyelan: Ölü Sayısı 200'e Yükseldi

05.03.2026 11:27
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde koltan madeninde meydana gelen heyelanda 200 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki koltan maden sahasında meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi.

Madencilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maden sahasında 3 Mart'ta meydana gelen heyelanda 70'i çocuk 200 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların bir kısmının sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

KDC hükümeti, devlet otoritesinin yokluğunda isyancılar tarafından bölgedeki minerallerin yasa dışı olarak çıkarıldığı ve gerekli düzenlemelerin olmadığı "tehlikeli" çalışma koşullarını kınadı.

Koltan, kasiterit, altın ve turmalin gibi mineraller açısından zengin olan maden bölgesi, 2024'ten bu yana M23 isyancılarının kontrolü altında bulunuyor.

Kuzey Kivu eyaletinin Rubaya bölgesindeki koltan maden sahasında 3 Mart'ta, şiddetli yağışların ardından heyelan meydana gelmişti.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde bulunan Masisi bölgesindeki koltan madeninde 30 Ocak'ta meydana gelen göçükte 226 maden işçisi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

KDC'de Heyelan: Ölü Sayısı 200'e Yükseldi
