KDC'de İsyancı Saldırısı: 15 Sivil Öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 15 sivil öldü.

Yerel medyadaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri, Ituri'ye bağlı Mambasa bölgesindeki Biakato Ticaret Merkezi'nde sivillere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 15 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.