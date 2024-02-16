KDC'de İsyancılar Maden Sahasına Saldırdı: 12 Ölü, 16 Kaçırıldı - Son Dakika
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KDC'de İsyancılar Maden Sahasına Saldırdı: 12 Ölü, 16 Kaçırıldı

KDC\'de İsyancılar Maden Sahasına Saldırdı: 12 Ölü, 16 Kaçırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı grup CODECO üyeleri tarafından altın madenine düzenlenen saldırıda 12 madenci hayatını kaybetti, 16 kişi kaçırıldı. CODECO üyelerinin 2014'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor. KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi değerli madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

16.02.2024 18:17
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde maden sahasına saldıran isyancılar, 12 madenciyi öldürdü ve 16 kişiyi de kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletine bağlı Djugu yakınlarındaki altın madenine saldırı düzenledi.

Saldırıda, 12 madenci hayatını kaybetti, 16 kişi kaçırıldı.

Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO üyelerinin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'de İsyancılar Maden Sahasına Saldırdı: 12 Ölü, 16 Kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDC'de İsyancılar Maden Sahasına Saldırdı: 12 Ölü, 16 Kaçırıldı - Son Dakika
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