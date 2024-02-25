Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 köylü kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 5 köylü kadın hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde isyancıların saldırısında 5 köylü kadın hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bir köyde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda tarlada hasat yapan 5 kadın hayatını kaybetti.

25.02.2024 18:05
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti.

HASAT YAPAN 5 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletine bağlı Ofayi köyünde tarlada çalışan köylülere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, tarlada hasat yapan 5 kadın yaşamını yitirdi.

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Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Kongo, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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