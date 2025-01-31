KDC, M23 ile Diyaloğu Reddetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grupla diyaloğu reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC Savunma Bakanı Guy Kabombo, M23 ile diyaloğu reddettiklerini söyledi.

Kabombo, silahlı kuvvetlere hitaben yaptığı konuşmada, "M23 teröristleriyle yapıldığı iddia edilen diyalogla ilgili olan bütün plan ve talimatların derhal iptal edilmesini emrettim." dedi.

M23, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirdiklerini duyurduktan sonra KDC hükümetiyle diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı, M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.