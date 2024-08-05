KDC'nin Uganda sınırındaki Ishasha kasabası isyancıların kontrolüne geçti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Uganda sınırındaki Ishasha kasabasının kontrolü isyancıların eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyeleri, direnişle karşılaşmadan KDC'nin sınır kasabası Ishasha'yı ele geçirdi.

M23 üyelerinin, pazar günü akşam saatlerinde Ishasha'ya girmesinin ardından bölgede görevli yaklaşık 90 KDC askeri Uganda'ya sığındı.

???????M23 üyeleri, bölgede yürürlüğe konulacağı duyurulan ateşkesin başlamasından saatler önce kasabanın kontrolünü ele geçirdi.

Angola Cumhurbaşkanlığı Ofisinden geçen hafta yapılan açıklamada, bölgede 4 Ağustos gece yarısı itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesmişti.

KDC ile Ruanda savaşın eşiğine geldi

M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC, savaşın eşiğine geldi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçluyor, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23, Ruanda'yı yöneten Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.