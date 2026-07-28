KDC ve İsrail'den İki Mutabakat Zaptı - Son Dakika
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KDC ve İsrail'den İki Mutabakat Zaptı

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KDC ile İsrail, diplomatik işbirliğini güçlendiren iki mutabakat zaptı imzaladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile İsrail, siyasi ve diplomatik istişarelerin geliştirilmesi ile diplomatik akademiler arasında işbirliğini öngören iki mutabakat zaptı imzaladı.

KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner, resmi ziyaret kapsamında İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda çok taraflı platformlardaki istişarelerin artırılması konusunda mutabık kalındı.

Taraflar, dışişleri bakanlıkları arasında siyasi ve diplomatik istişare mekanizmasının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı ile iki ülkenin diplomatik akademileri arasındaki işbirliğini öngören ikinci mutabakat zaptını imzaladı.

Görüşmede ayrıca KDC'nin doğusundaki güvenlik durumu ile Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı. Wagner, ülkesinin doğusundaki son duruma ilişkin bilgi vererek, KDC'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülen barış çabalarına uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, ziyaretin, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin vizyonu doğrultusunda KDC ile İsrail arasındaki ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşıma yönündeki ortak iradeyi ortaya koyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC ve İsrail'den İki Mutabakat Zaptı - Son Dakika

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