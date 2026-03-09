KDK'dan 5 Aylık Bebeğe Refakat İzni Tavsiyesi - Son Dakika
KDK'dan 5 Aylık Bebeğe Refakat İzni Tavsiyesi

09.03.2026 13:03
Kamu Denetçiliği Kurumu, 5 aylık bebeğin ebeveyn refakatine ihtiyaç duyduğuna karar verdi.

KAMU Denetçiliği Kurumu'na (KDK), ameliyat sonrası yoğun bakım sürecindeki 5 aylık çocuğu için refakat izni talebi sağlık raporunda 'hayati tehlike' ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle reddedilen diyetisyenin başvurusunu değerlendirdi. KDK, 5 aylık bebeğin her halükarda ebeveyn refakatine ihtiyaç duyacağını belirterek, izin kullandırılması yönünde idareye tavsiye kararı gönderdi.

KDK'ya başvuran diyetisyen, bakmakla yükümlü olduğu 5 aylık bebeğinin ameliyat geçirdiğini ve ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinde yakın bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu kapsamda, 3 hekim tarafından düzenlenen refakat raporunu görev yaptığı iş yerinde idareye sunduğunu ifade etti. Başvuran, refakat izni talebinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sağlık raporunda 'hayati tehlike' ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, ancak 5 aylık bebeğinin yoğun bakım sürecinde yarı uyanık durumda olduğunu, kendisine zarar vermemesi için sürekli gözetim ve bakım gerektirdiğini belirtti. Çocuğunun kendi başına hayatını idame ettirmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, refakat izni kullandırılmasını talep etti.

'5 AYLIK BEBEĞİN EBEVEYN REFAKATİ İHTİYACI AÇIK'

KDK, ilgili idarenin ret gerekçesinin, sağlık raporunda 'refakat edilmediği takdirde hayati tehlike oluşur' ibaresinin açıkça yer alması şartına dayandığını tespit etti. Ancak ilgili mevzuatta bu yönde açık bir ibare şartının aranmadığını; hastalık veya kaza neticesinde kişinin hayatını tek başına idame ettirmesinin mümkün olmaması durumunun esas alındığını değerlendirdi. İdarenin eylem ve işlemlerini hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden ele alan KDK, söz konusu niteliğin bulunup bulunmadığını takdir etme yetkisinin idareye değil, ilgili hekime ait olduğunu belirtti. Hekimin refakate ilişkin rapor düzenlemiş olmasının, hastanın refakat edilmediği takdirde hayati risk doğabileceği kanaatine dayandığı kabul edildi. Ayrıca, 5 aylık bir bebeğin her halükarda ebeveyn refakatine ihtiyaç duyacağının açık olduğu, aksinin hayatın olağan akışına aykırı olacağı vurgulandı. Bu değerlendirmeler sonucunda KDK, başvurana refakat raporu kapsamında izin kullandırılması yönünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.

Kaynak: DHA

