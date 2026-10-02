KDK, dostane çözüm kararıyla ikinci kez taşınan kişiye kira desteği sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamındaki kira desteğini ikinci kez taşındığı için alamayan kişinin, söz konusu yardımdan faydalandırılmasını sağladı.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi, 2025'te 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti.

Söz konusu kişi, aynı bölgedeki bir binanın zemin katından ev kiralayarak taşındı.

Ev sahibi tarafından Mart 2026'da evi tahliye etmesi yönünde tutanak gönderilmesi üzerine kişi, evi boşaltıp yeni bir eve taşınmak zorunda kaldı.

İlk taşınmada kentsel dönüşüm kira desteğini alan kişi, ikinci kez taşınması üzerine gerekli belgeleri toplayıp müracaat etti. Kişiye, daha önce bu haktan faydalandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi.

Talebi reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu.

KDK, başvurucunun kira yardımından faydalandırılması için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti. Görüşmeler sonucu başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve kişinin kira yardımından yararlanması sağlandı.