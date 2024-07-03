Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda, 39 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.
Diyarbakır'da muhasebeci Murat Albayrak, memleketi Keban'da sabah tekneyle baraj gölüne açıldı.
Albayrak, avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti. Yaklaşık 20 dakikalık mücadele sonucunda, 1,5 metre boyundaki 39 kilogramlık turna balığını sudan çıkarmayı başaran Albayrak, balığı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
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