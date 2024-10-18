Keban\'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende Atatürk büstüne muhtarları temsilen Bahçeli Köyü muhtarı Sabri Temür tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muhtarlar adına konuşan Dürümlü köyü muhtarı Yılmaz Taşer muhtarların halkın talep ve sorunlarını bir üst makama ileterek önemli bir görev yürüttüğünü belirterek, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını söyledi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, Keban Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ümit Gedik de katıldı.