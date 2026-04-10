Keban'da 20 Bin Fidan Dağıtıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde vatandaşlara 20 bin fidan dağıtıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Orman İşletme Şefliği ve Keban Ağaçlandırma Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla fidan dağıtım programı düzenlendi.

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen programda, Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 20 bin fidan vatandaşlara ücretsiz verildi.

Kaymakam Furkan Atalık, Dünya Ormancılık Haftası'nın hayırlı olmasını temenni ederek, fidanların ilçenin ekosistemine katkı sağlayacağını ifade etti.

Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan da bir fidanı büyütmenin sabır, emek ve sevgi istediğini, fidanlar ağaca dönüştüğünde hem doğaya hem de vatandaşlara huzur vereceğini belirtti.