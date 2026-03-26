Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu tarafından çiftçilere yönelik uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.
Okulun uygulama bağında Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce tarafından verilen eğitimde, çiftçilere bağ budama teknikleri uygulamalı gösterildi.
Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, uzmanından bağ budamanın öğrenilmesinin önemli olduğunu belirterek, çiftçilere yönelik eğitimlere devam edeceklerini belirtti.
Programa, Keban Belediye Başkanı Vekili Abdullah Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, akademisyenler, öğrenciler ve çiftçiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Çiftçilere Bağ Budama Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?