Keban'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında esnaf, Kaymakam ve Belediye Başkanına ziyaret
Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Samet Çiçen, vaiz İlyas Gül ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ekipte yer alan isimler önce esnafı ziyaret edip vatandaşların haftasını kutladı, ardından Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı makamlarında ziyaret etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunuldu.
İlçe Müftüsü Samet Çiçen, beraberinde vaiz İlyas Gül ile esnafı ziyaret etti, vatandaşların Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutladı.
Çiçen ve Gül daha sonra Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı da ziyaret etti.
Kaynak: AA
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