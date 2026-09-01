Keban'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında esnaf, Kaymakam ve Belediye Başkanına ziyaret

Elazığ'ın Keban ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunuldu.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, beraberinde vaiz İlyas Gül ile esnafı ziyaret etti, vatandaşların Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutladı.

Çiçen ve Gül daha sonra Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı da ziyaret etti.