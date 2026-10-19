Keban\'da Muhtarlar Günü kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Çalık köyü Muhtarı Ekrem Özdemir, muhtarlığın önemine değindi.

Özdemir, "Muhtarlar insanların güvenini kazanmış çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makama bildiren insanlardır. Muhtarlık, fedakarlık ve aidiyetlik gerektiren zor bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Özel İdare Müdürü Cuma Polat, Keban Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ümit Gedik, Keban İlçe Nüfus Müdürü Erdal Ertürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan ve muhtarlar katıldı.

Daha sonra Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, muhtarlarla bir araya gelerek, onların gününü kutladı.