Keban\'da taşımalı eğitim öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Emre ile yemekte buluştu

Keban'da taşımalı eğitim öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Emre ile yemekte buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve Şube Müdürü İbrahim Çetin, taşımalı eğitimle ilçe merkezine gelen öğrencileri aşevi yemekhanesinde ziyaret etti. Öğle yemeğinde bir araya gelen Emre, öğrencilerle sohbet etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Eğitim İlçe Müdürü Ferhat Emre, taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezine gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Emre ve Şube Müdürü İbrahim Çetin taşımalı eğitim kapsamında ilçeye gelen öğrencilerle Keban Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevi Yemekhanesinde öğrencileri ziyaret etti.
Öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Emre, onlarla sohbet etti.
Kaynak: AA
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