Elazığ'ın Keban ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe müftülüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara sevdirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla Kur'an kursunda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, öğrenciler tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.
İlçe müftüsü Samet Çiçen, etkinlik kapsamında öğrencilerin, tekne orucu tutarak sabretmenin, beklemenin, paylaşmanın ve şükretmenin önemini öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Tekne Orucu Etkinliği - Son Dakika
