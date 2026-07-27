Keban'da Yangın Şüphelisi Gözaltında

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Orman Şefliği ekiplerince, 22 Temmuz'da Nimri Dağı'nda çıkan yangınla ilgili yapılan incelemede, yangının çıkış noktasının Nimri köyü eteklerindeki arı kovanlarının bulunduğu mevki olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine arı kovanlarının sahibi H.M.Ş. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda 22 Temmuz'da yangın çıkmış, yaklaşık 9 saatte söndürülen yangında, dağlık arazideki bitki örtüsü ile yazlık olarak kullanılan 2 kerpiç ev, bağ evi ve bahçe alanı zarar görmüştü.